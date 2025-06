Sword Group : L’horizon s’améliore

Signature de six nouveaux contrats

Sword Group a annoncé lundi soir la conclusion de six nouveaux contrats long terme, d’une durée comprise entre 4 et 5 ans, avec des clients issus de secteurs clés pour le Groupe : le sport, l’énergie et les organisations internationales. Ces accords viennent renforcer sensiblement le carnet de commandes, désormais sécurisé à hauteur de 135 M€, avec un potentiel d’extension à 200 M€, offrant ainsi u ne visibilité accrue sur l’activité à moyen terme. Pour rappel, le backlog de Sword s’établissait à 631,8 M€ à l’issue de l’exercice 2024 garantissant déjà une bonne visibilité sur la top line.

Perspectives

Ces avancées commerciales témoignent de la capacité de Sword à s’imposer comme un partenaire de confiance dans des projets numériques d’envergure. L’accent mis sur des expertises pointues, notamment en cybersécurité, intelligence artificielle et IT management conforte la pertinence de son positionnement sur des segments technologiques critiques pour ses clients. D’autre part, les nouveaux contrats signés devraient se refléter dans les comptes du groupe dès le deuxième semestre. Nous restons cependant prudents sur le montant reconnu en 2025 (non dévoilé par le management) et réhaussons pour le moment notre objectif de CA 2025e à 374,4 M€ (vs 370,4 M€ auparavant) traduisant une croissance soutenue de +15,9%. D’autre part, nous maintenons une prévision de marge d’EBITDA 2025e à 12,0%. Cela fait ressortir un EBITDA 2025e de 45,1M€ contre 44,6 M€ précédemment.

Recommandation

Après mise à jour de notre modèle de valorisation (DCF + comparables) notre objectif de cours ressort toujours à 46,0€ (+28,5% d’upside) et notre recommandation reste à Achat.