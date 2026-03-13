 Aller au contenu principal
Sword Group : L’exécution est toujours excellente
information fournie par EuroLand Corporate 13/03/2026 à 09:04

Publication des résultats 2025


Sword Group a dévoilé mercredi soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel, la société avait déjà publié en janvier dernier un chiffre d’affaires de 357,7 M€ (+12,3% de croissance organique) et une marge d’EBITDA 2025 de 12,0%, atteignant au passage ses objectifs annuels en termes de croissance et de rentabilité. Dans le même temps, l’EBIT 2025 du groupe s’est élevé à 35,4 M€ traduisant une MOC de 9,9% ainsi qu’un RN 2025 de 22,5 M€ supérieur à nos estimations (prévision EuroLand : RN 2025e : 19,7 M€).


Perspectives


Fort d'un backlog à un niveau historiquement élevé, d'une exposition à des thématiques portantes (IA, cybersécurité, énergie) et de leviers de croissance additionnels tels que son entrée en Espagne et sa participation au consortium d'Atos dans le cadre du contrat FREIA, Sword a réitéré ses objectifs 2026, visant une croissance organique de +12,0% assortie d'une marge d'EBITDA de 12,0%. Des ambitions que nous confirmons et précisons à la lumière des éléments de guidance communiqués par segment :


Au Royaume-Uni, le groupe anticipe une croissance supérieure à +17,0% avec une marge d'EBITDA supérieure à 12,5%, portée par des campagnes technologiques structurantes dans le secteur de l'énergie et des utilities, notamment auprès d'acteurs du gaz et de l'électricité tels que SSE, avec des initiatives autour de la conformité réglementaire via Splunk, le développement des NOC (national oil companies) et la conquête du segment National Gas.


Au Benelux, une croissance d'environ +10,0% est attendue, soutenue par un pipeline d'opportunités étoffé et par l'effet relutif de la cession de Tipik sur les marges, le groupe ciblant une marge d'EBITDA de 10,0% sur ce segment.


En Suisse/Canada, la croissance sera plus modérée (+6,7%, marge EBITDA de 10,7%), mais portée par une demande croissante pour des plateformes de données et d'IA souveraines et sécurisées.


L'Espagne, nouvelle division issue de l'acquisition de Full On Net, vise 20,0 M€ de revenus (+13,0%) avec une marge d'EBITDA de 13,8%, la croissance reposant sur le renforcement commercial, la vente croisée de nouvelles capacités auprès des clients existants et le développement de partenariats autour du Cloud souverain européen pour le secteur public.


Enfin, la zone Moyen-Orient/Inde devrait progresser de +10,0% avec une marge d'EBITDA de 21,0%, tirée par l'offre d'IA agentique, le lancement d'une nouvelle offre de services SAP, l'ouverture d'une entité à Abu Dhabi et le déploiement d'équipes augmentées par l'IA.


Au cours de la réunion SFAF organisée hier matin, la direction a également précisé sa feuille de route, orientée vers des projets à fort ROI, le renforcement des engagements au forfait et un investissement accru dans l'IA, tout en maintenant une approche sélective en matière de croissance externe. La société a proposé le versement d’un dividende de 2€ au titre de l’exercice 2025 (soit 6,4% de rendement par rapport au cours d’hier soir).


Dans ce contexte, nous réitérons nos prévisions tout en les précisant : nous anticipons un chiffre d'affaires 2026e de 391,5 M€, soit une croissance de +9,5% par rapport au consolidé 2025, ou +12,6% sur une base pro forma de 347,8 M€, et un EBITDA de 47,2 M€ reflétant une marge de 12,1%.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +44,0% par rapport au cours de clôture du 12/03/2026.

Valeurs associées

SWORD GROUP
30,400 EUR Euronext Paris -2,72%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 09:04:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

