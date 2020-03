Sword Group - Informations Actionnaires

Sword Group - Suppression du versement du Dividende proposé à l'Assemblée Générale du 28 avril 2020





A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel 2020, le 23 avril prochain, le Groupe analysera non seulement le 1er trimestre de l'année, mais aussi les perspectives des trimestres suivants.

Le Groupe aura à cette date une meilleure vision des conséquences économiques de la crise liée au Coronavirus.



Face à la période d'incertitudes actuelle, le Conseil d'Administration de Sword Group réuni le 30 mars 2020, a décidé de supprimer sa proposition de paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

En effet, le Groupe se doit d'être prudent face à cette situation inédite, et à ce jour sa préoccupation première doit être ses collaborateurs et partenaires.

De ce fait, le texte des résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a été modifié.



De la même manière, et dans ce contexte, toutes les filiales du Groupe doivent garder leur trésorerie.

En conséquence, il n'y aura aucune distribution de dividende 2019 de nos filiales vers leur société mère.