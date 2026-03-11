Sword Group, ID Logistics, Guerbet... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abionyx Pharma
La société biopharmaceutique dévoilera ses résultats annuels.
Altamir
Le groupe de private-equity diffusera ses résultats annuels.
Amoéba
Amoéba annonce avoir reçu une première commande de son partenaire Koppert, leader mondial du biocontrôle, marquant son passage au statut de société commerciale.
Antin Infrastructure Partners
La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures présentera ses résultats annuels.
Fill Up Media
Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant annoncera ses résultats annuels.
Guerbet
Guerbet a dévoilé des comptes annuels en repli, marqués notamment par une contraction de l'activité en France.
ID Logistics a dévoilé un résultat net part du Groupe en hausse de +19,9% en 2025
Le spécialiste de l'affichage extérieur publiera ses résultats annuels.
Mauna Kea Technologies
Le spécialiste de l'endomicroscopie voit l'une de ses études phares distinguée parmi les recherches les plus marquantes en endoscopie lors du congrès Digestive Disease Week.
Maurel & Prom
La société pétrolière précisera ses résultats annuels.
Neurones
Le groupe de conseil numérique a bouclé son exercice 2025 sur une marge opérationnelle de 8,8%, conformément aux indications qui avaient été données il y a un mois lors de l'annonce du chiffre d'affaires annuel.
NFL Biosciences
NFL Biosciences a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 000 euros de la part de Bpifrance.
Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable livrera ses résultats annuels.
Stef
Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée indiquera ses résultats annuels.
Sword Group
Sword Group a publié ses résultats annuels non audités, marqués notamment par un chiffre d'affaires en hausse de 10,74%, à 357,7 millions d'euros.
TFF Group
TFF Group anticipe toujours une contraction de son activité de 25% sur l'exercice 2025/2026
Le groupe de communication rendra compte de ses résultats annuels.
