information fournie par AOF • 11/03/2026 à 18:27

Sword Group, ID Logistics, Guerbet... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abionyx Pharma

La société biopharmaceutique dévoilera ses résultats annuels.

Altamir

Le groupe de private-equity diffusera ses résultats annuels.

Amoéba

Amoéba annonce avoir reçu une première commande de son partenaire Koppert, leader mondial du biocontrôle, marquant son passage au statut de société commerciale.

Antin Infrastructure Partners

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures présentera ses résultats annuels.

Fill Up Media

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant annoncera ses résultats annuels.

Guerbet

Guerbet a dévoilé des comptes annuels en repli, marqués notamment par une contraction de l'activité en France.

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé un résultat net part du Groupe en hausse de +19,9% en 2025

JCDecaux

Le spécialiste de l'affichage extérieur publiera ses résultats annuels.

Mauna Kea Technologies

Le spécialiste de l'endomicroscopie voit l'une de ses études phares distinguée parmi les recherches les plus marquantes en endoscopie lors du congrès Digestive Disease Week.

Maurel & Prom

La société pétrolière précisera ses résultats annuels.

Neurones

Le groupe de conseil numérique a bouclé son exercice 2025 sur une marge opérationnelle de 8,8%, conformément aux indications qui avaient été données il y a un mois lors de l'annonce du chiffre d'affaires annuel.

NFL Biosciences

NFL Biosciences a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 000 euros de la part de Bpifrance.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable livrera ses résultats annuels.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée indiquera ses résultats annuels.

Sword Group

Sword Group a publié ses résultats annuels non audités, marqués notamment par un chiffre d'affaires en hausse de 10,74%, à 357,7 millions d'euros.

TFF Group

TFF Group anticipe toujours une contraction de son activité de 25% sur l'exercice 2025/2026

Vivendi

Le groupe de communication rendra compte de ses résultats annuels.