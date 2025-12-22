Sword Group finalise la cession de Tipik à mci group

Sword Group confirme la cession de sa filiale Tipik à mci group, acteur international reconnu dans le domaine de la communication événementielle et institutionnelle.



Cette cession marque la fin de l’implication de Sword dans les activités liées à l’événementiel, en parfaite cohérence avec sa stratégie de recentrage sur ses métiers : la transformation digitale et les

services à forte valeur ajoutée.



mci group, partenaire historique de Sword, accélère son développement et renforce son portefeuille de services ainsi que ses compétences en communication en soutien aux Institutions Européennes.



Sur le plan financier, l’opération aura un impact positif sur la rentabilité du Groupe, avec une légère amélioration des marges opérationnelles.



Elle s’inscrit également dans un contexte de réajustement du périmètre du Groupe, consécutif aux acquisitions récentes des sociétés Full On Net et Bubble Go. Sur une année pleine, ces deux intégrations compenseront la cession de Tipik en termes de chiffre d’affaires à 4 Millions d'euros près.



Sword Group poursuit ainsi sa trajectoire de croissance durable et renforce son positionnement sur ses marchés stratégiques.



Calendrier

22/01/26 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2025

11/03/26 : Publication du Chiffre d’Affaires Annuel 2025

12/03/26 : Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2025, 10 heures, Paris



Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu