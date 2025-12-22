Sword Group finalise la cession de Tipik

(AOF) - Sword Group a annoncé la finalisation de la cession de sa filiale Tipik à mci group, un spécialiste international du domaine de la communication évènementielle et institutionnelle. Avec cette opération, la société dédiée à la transformation technologique et digitale met fin à ses opérations liées à l’évènementiel. Sur le plan financier, cette cession aura un impact positif sur la rentabilité du groupe avec une légère amélioration des marges opérationnelles.
