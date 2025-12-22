 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sword Group finalise la cession de Tipik
information fournie par AOF 22/12/2025 à 17:48

(AOF) - Sword Group a annoncé la finalisation de la cession de sa filiale Tipik à mci group, un spécialiste international du domaine de la communication évènementielle et institutionnelle. Avec cette opération, la société dédiée à la transformation technologique et digitale met fin à ses opérations liées à l’évènementiel. Sur le plan financier, cette cession aura un impact positif sur la rentabilité du groupe avec une légère amélioration des marges opérationnelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,000 EUR Euronext Paris -1,13%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank