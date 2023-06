Sword Group en hausse : plan stratégique d’intégration de l’IA dans ses activités

(AOF) - Sword Group (+3,21% à 41,80 euros) affiche l'une des plus fortes hausse du marché SRD après avoir annoncé hier qu’il travaillait sur un plan stratégique de transition et d’intégration de l’Intelligence Artificielle dans ses activités. La mise en vente de AAA, société de recrutement et de staffing spécialisée, opérant à Aberdeen en Ecosse et ayant généré un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2022, fait partie de la première phase de ce plan. Cette société sera déconsolidée du compte de résultat à partir du 31 mai 2023.

Le groupe d'informatique précise que cette cession augmentera la rentabilité. Son objectif de marge d'Ebitda est ainsi relevé d'environ 1 point de pourcentage à compter du 1er juillet 2023, soit 13 %. En termes bruts, l'objectif d'EBITDA 2023 reste inchangé à 36 millions d'euros.

Ce changement de périmètre sera également favorable au taux de croissance organique du groupe. Le budget 2023 prévoit une croissance organique de 15 %

En réaction à ces annonces, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 60 euros sur Sword. " Sur le plan financier, cette cession nous conduit à réviser légèrement à la baisse nos estimations de bénéfice par action, mais ne modifie pas fondamentalement notre valorisation du groupe sur la base d'un PER à 12/18 mois de 20 ", précise l'analyste.

Avant d'ajouter : " La cession proactive d'AAA démontre une fois de plus la réactivité du groupe et sa capacité à s'adapter aux changements économiques et structurels. Les grands gagnants de l'intelligence artificielle seront ceux qui utiliseront au mieux l'intelligence humaine ".

Le plan stratégique de Sword Group sur l'Intelligence Artificielle sera présenté au second semestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.