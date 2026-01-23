 Aller au contenu principal
Sword Group : Croissance organique soutenue et visibilité renforcée
23/01/2026

Publication du chiffre d’affaires T4 2025


Sword Group a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du dernier trimestre 2025. La société a enregistré un CA T4 2025 consolidé de 90,8 M€ traduisant une croissance organique de +12,2%. Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus consolidés ont atteint 357,7 M€, soit une progression annuelle de +12,3%, en ligne avec les attentes du management. D’autre part, Sword Group a continué de démontrer sa remarquable qualité d’exécution avec une marge d’EBITDA 2025 de 12,0%, parfaitement en ligne avec la guidance.


Perspectives


Douze reste le nombre de fétiche de Sword Group qui entend réaliser une croissance organique de +12,0% en 2026 tout en préservant une marge d’EBITDA de 12,0%. Avec un backlog très étoffé et son exposition à des thématiques en forte croissance (IA, Cybersécurité, énergie…), le groupe semble bien engagé pour aborder ce nouvel exercice. Sword dispose également de leviers de croissance significatifs avec son arrivée en Espagne ainsi que sa participation au sein du consortium d’Atos dans le cadre du contrat FREIA (voir flash du 23/05).


Concernant nos prévisions, nous estimons un CA 2026e de 391,5 M€ traduisant une croissance de +9,5% par rapport au CA consolidé 2025. À noter que sur une base pro forma (ajustée des cessions et acquisitions de 2025), la croissance induite est de +12,6% (base pro forma de 347,8 M€). Notre prévision d’EBITDA 2026e s’établit quant à elle à 47,2 M€ reflétant une marge d’EBITDA 2026e de 12,1%.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +15% par rapport au cours de clôture du 22/01/2026.

Valeurs associées

SWORD GROUP
38,150 EUR Euronext Paris -2,68%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 10:18:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

