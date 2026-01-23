Sword Group : Croissance organique soutenue et visibilité renforcée

Publication du chiffre d’affaires T4 2025
Sword Group a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du dernier trimestre 2025. La société a enregistré un CA T4 2025 consolidé de 90,8 M€ traduisant une croissance organique de +12,2%. Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus consolidés ont atteint 357,7 M€, soit une progression annuelle de +12,3%, en ligne avec les attentes du management. D’autre part, Sword Group a continué de démontrer sa remarquable qualité d’exécution avec une marge d’EBITDA 2025 de 12,0%, parfaitement en ligne avec la guidance.
Perspectives
Douze reste le nombre de fétiche de Sword Group qui entend réaliser une croissance organique de +12,0% en 2026 tout en préservant une marge d’EBITDA de 12,0%. Avec un backlog très étoffé et son exposition à des thématiques en forte croissance (IA, Cybersécurité, énergie…), le groupe semble bien engagé pour aborder ce nouvel exercice. Sword dispose également de leviers de croissance significatifs avec son arrivée en Espagne ainsi que sa participation au sein du consortium d’Atos dans le cadre du contrat FREIA (voir flash du 23/05).
Concernant nos prévisions, nous estimons un CA 2026e de 391,5 M€ traduisant une croissance de +9,5% par rapport au CA consolidé 2025. À noter que sur une base pro forma (ajustée des cessions et acquisitions de 2025), la croissance induite est de +12,6% (base pro forma de 347,8 M€). Notre prévision d’EBITDA 2026e s’établit quant à elle à 47,2 M€ reflétant une marge d’EBITDA 2026e de 12,1%.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +15% par rapport au cours de clôture du 22/01/2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer