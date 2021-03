Sword Group - Avis de Convocation des Actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 28 avril 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation que six conventions visées par l'article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 ont été conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2020, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission ;

- Confirmation de la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 28 août 2020 concernant la distribution et mise en paiement d'un dividende exceptionnel d'un montant total d'EUR 22.907.916 ;

- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2020 ;

- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020 ;

- Affectation du résultat de l'exercice statutaire au 31 décembre 2020 ;

- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020 ;

- Nomination d'un nouvel administrateur ;

....