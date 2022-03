Sword Group - Avis de Convocation des Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ



Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 avril 2022 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :



De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire



- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et le compte-rendu sur la conclusion des conventions visées par l’article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;



- Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises Agréé sur les comptes annuels 2021, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution de sa mission ;



- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2021 ;



- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2021 ;



- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31 décembre 2021 ;



- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2021 ;



- Lecture et vote consultatif sur le rapport annuel de rémunération 2021 de la Société ;



- Approbation de la politique de rémunération ;



- Rémunération des administrateurs ;



...