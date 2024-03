Sword Group - Avis de Convocation des Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 29 avril 2024 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :



Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales, de s’y faire représenter par procuration ou d’y voter par correspondance.

Pour s’informer :

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le site internet de la Société (https://www.sword-group.com/investisseurs) et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s’achevant le lendemain du jour de l’Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.



La totalité de l'avis est consultable sur le site de la société www.sword-group.com