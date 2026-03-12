 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sword Group adapte sa stratégie face à un marché transformé par l'IA
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:58

Sword Group a présenté sa vision et ses orientations stratégiques dans un environnement marqué par l'accélération des technologies d'intelligence artificielle et leur impact transformateur sur les métiers.

La société a réaffirmé sa volonté d'adapter en continu ses expertises aux nouveaux enjeux liés à l'IA et cette évolution va se traduire par le renforcement des compétences sur l'ensemble des domaines à forte valeur ajoutée.

Sword Group compte également concentrer ses efforts sur des projets à fort retour sur investissement et souhaite renforcer ses partenariats clients au travers d'expertises et d'engagements forfaitaires.

L'entreprise en a profité pour réaffirmer sa confiance dans l'atteinte de son business plan 2026, porte par une dynamique commerciale solide et par la cohérence du modèle opérationnel.

Enfin, la société va rester attentive aux opportunités d'acquisitions susceptibles de soutenir le développement, tout en maintenant une approche prudente, sélective et strictement alignée avec la stratégie et les ambitions de long terme.

Valeurs associées

SWORD GROUP
31,250 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank