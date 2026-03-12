Sword Group adapte sa stratégie dans un marché transformé par l’Intelligence Artificielle

Dans le cadre de la réunion financière (SFAF) organisée ce jour, Sword Group a présenté sa vision et ses orientations stratégiques dans un environnement marqué par l’accélération des technologies d’intelligence artificielle et leur impact transformateur sur les métiers.



Consolider nos expertises IA Le Groupe a réaffirmé sa volonté d’adapter en continu ses expertises aux nouveaux enjeux liés à l’IA. Cette évolution se traduit par le renforcement de nos compétences sur l’ensemble de nos domaines à forte valeur ajoutée :

• Data Management, pilier essentiel à l’alimentation et à la performance des modèles intelligents,

• Cloud Computing, socle indispensable à la scalabilité et à la résilience des solutions,

• Cybersécurité, devenue incontournable dans un contexte de menaces toujours plus sophistiquées,

• Gouvernance, garantissant la maîtrise, la conformité et l’efficacité des systèmes d’information.



Concentrer nos efforts sur des projets à fort retour sur investissement Dans un marché en pleine transformation, Sword Group poursuit une stratégie résolument orientée vers les projets générateurs de ROI pour ses clients.

Cette approche repose sur :

• L’identification de projets à forte valeur opérationnelle,

• Une méthodologie d’exécution éprouvée et rigoureuse,

• Un accompagnement permettant de maximiser l’impact concret des technologies d’IA sur les métiers.



Pour en savoir plus : https://www.sword-group.com/fr/actualites-financieres/