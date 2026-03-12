Sword Group adapte sa stratégie dans un marché transformé par l’Intelligence Artificielle

Dans le cadre de la réunion financière (SFAF) organisée ce jour, Sword Group a présenté sa vision et ses orientations stratégiques dans un environnement marqué par l’accélération des technologies d’intelligence artificielle et leur impact transformateur sur les métiers.
Consolider nos expertises IA Le Groupe a réaffirmé sa volonté d’adapter en continu ses expertises aux nouveaux enjeux liés à l’IA. Cette évolution se traduit par le renforcement de nos compétences sur l’ensemble de nos domaines à forte valeur ajoutée :
• Data Management, pilier essentiel à l’alimentation et à la performance des modèles intelligents,
• Cloud Computing, socle indispensable à la scalabilité et à la résilience des solutions,
• Cybersécurité, devenue incontournable dans un contexte de menaces toujours plus sophistiquées,
• Gouvernance, garantissant la maîtrise, la conformité et l’efficacité des systèmes d’information.
Concentrer nos efforts sur des projets à fort retour sur investissement Dans un marché en pleine transformation, Sword Group poursuit une stratégie résolument orientée vers les projets générateurs de ROI pour ses clients.
Cette approche repose sur :
• L’identification de projets à forte valeur opérationnelle,
• Une méthodologie d’exécution éprouvée et rigoureuse,
• Un accompagnement permettant de maximiser l’impact concret des technologies d’IA sur les métiers.
Pour en savoir plus : https://www.sword-group.com/fr/actualites-financieres/
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer