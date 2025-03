Sword : forte croissance organique en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe a confirmé son business plan 2028, intégrant une croissance organique à deux chiffres, des micro-acquisitions ciblées et des acquisitions de dimension plus significative.

(AOF) - En 2024, Sword a enregistré une hausse de 11,5% de son Ebitda à 38,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 12% contre 12,1% en 2023. Son chiffre d’affaires est ressorti à 323 millions d’euros, en croissance organique de 15,9%. Le spécialiste de la transformation technologique et digitale précise que la collecte de cash a été importante au dernier trimestre 2024. La position passe ainsi de -2,2 millions d’euros au 30 septembre 2024 à 17,8 millions d’euros au 31 décembre 2024, sachant que ces chiffres intègrent les actions propres.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.