Sword: des résultats sans grande surprise au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Sword a fait état hier soir de résultats de 4ème trimestre en forte hausse, mais globalement conformes aux attentes, et confirmé ses perspectives à horizon 2028, ce qui lui valait de légèrement progresser en Bourse ce vendredi.



Le groupe français, spécialisé dans la transformation technologique et digitale des entreprises, dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 84,4 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, faisant apparaître une croissance organique de 17,1%.



Le résultat opérationnel courant (Ebitda) ressort quant à lui à 10,1 millions d'euros sur le 4ème trimestre, à comparer avec 8,5 millions un an plus tôt.



'Il s'agit d'une nouvelle publication satisfaisante de la part de Sword avec une croissance organique et une rentabilité encore très élevée', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui affichent une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 43 euros sur le titre.



Leurs confrères d'Allinvest Securities évoquaient de leur côté des chiffres 'en forte croissance, mais sans surprise'.



Dans son communiqué, Sword ajoute que son carnet de commandes a enregistré une augmentation significative de 78,4 millions d'euros sur la période octobre-décembre, assurant ainsi une visibilité équivalente à 21 mois du budget prévisionnel pour l'année 2025.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives d'ici à 2028, caractérisées par une croissance organique à deux chiffres, des micro-acquisitions ciblées, mais aussi des rachats de dimension plus significative.



Une réunion devant détailler les résultats annuels 2024 et les perspectives 2025 aura lieu le 12 mars prochain.



Suite à ces annonces, le titre Sword progressait de 1,7% vendredi matin à la Bourse de Paris.





Valeurs associées SWORD GROUP 34,75 EUR Euronext Paris +2,21%