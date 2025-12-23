Sword cède sa filiale Tipik à mci group
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 07:07
Elle s'inscrit dans un contexte de réajustement du périmètre, consécutif aux acquisitions récentes de Full On Net et Bubble Go. Sur une année pleine, ces deux intégrations compenseront la cession de Tipik en termes de chiffre d'affaires à 4 millions d'euros près.
Sword poursuit ainsi sa trajectoire de croissance durable et renforce son positionnement sur ses marchés stratégiques. Sur le plan financier, la cession de Tipik aura un impact positif sur la rentabilité du groupe, avec une légère amélioration des marges opérationnelles.
Valeurs associées
|35,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,13%
A lire aussi
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire mardi avant la publication de plusieurs indicateurs clés américains sur la conjoncture alors que de nombreux investisseurs se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année. ... Lire la suite
-
"Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...": Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments. Depuis ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer