Sword : "Bonne résistance en 2020 et BP ambitieux sur chaque segment"

Publication du chiffre d'affaires et de l'EBE 2020

Sword a publié des résultats préliminaires un peu supérieurs à nos attentes avec un CA de 212,5 M€ (vs 211,2 M€ attendus) et une marge d'EBE de 13,9% (vs 13,0% estimée). Hors périmètre de la France cédée au T3 2020 (CA de 43,3 M€ et marge d'EBE de 13,4%), le CA ressort à 169,2 M€ (+9,2% à pcc) et la marge d'EBE à 13,9%. La société a communiqué sur un plan à horizon 2024, hors croissance externe, exteriorisant un TCAM du CA de 13% entre 2021 et 2024 avec une marge d'EBE de 13,0%. Sword devrait notamment capitaliser sur sa très bonne visibilité avec un backlog de 26,4 mois (hors France) à 170 M€. Il indique par ailleurs le versement d'un dividende exceptionnel en 2021 en plus des 1,20 € annoncés.