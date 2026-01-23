Sword accroit de 12% son CA en organique
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 07:06
Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe de services informatiques a ainsi réalisé un EBITDA de 42,9 MEUR, représentant une marge de 12% pour un chiffre d'affaires de 357,7 MEUR, en progression de 12,3% en organique.
"L'exercice 2025 se conclut sur des résultats conformes à nos engagements, portés par une croissance à deux chiffres et un niveau d'EBITDA en ligne avec nos objectifs", affirme la société, saluant la "solidité de son modèle".
De nouvelles signatures récentes ayant permis d'augmenter son backlog, Sword revendique un backlog représentant 21,7 mois comparé au chiffre d'affaires du budget 2026, budget pour lequel il prévoit une croissance organique de 12%.
Valeurs associées
|39,200 EUR
|Euronext Paris
|+0,77%
