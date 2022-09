SwissLife AM gagne un mandat immobilier du NBIM

(NEWSManagers.com) - Le fonds souverain norvégien NBIM a confié un mandat d’investissement immobilier européen à Swiss Life Asset Management. Des entités du groupe Swiss Life investiront également dans le véhicule d’investissement qui développera une stratégie similaire à celle de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés en Allemagne et en France.

Le véhicule d’investissement ciblera des actifs « core » à Berlin et Paris, principalement tertiaires. A ce jour, deux prises de participation ont déjà été réalisées par le véhicule dans l’immeuble « VoltAir » situé Voltairestrasse 8-10 à Berlin et celui situé au 86 boulevard Haussmann à Paris. Le closing des transactions est attendu respectivement en février 2023 et décembre 2022.

Le fonds norvégien paiera 297 millions d’euros pour 65% de « VoltAir », valorisant l’actif 457 millions d’euros. Les cédants sont ABG Real Estate et Gaedeke & Sons. L’immeuble de 30.000 mètres carrés est composé de bureaux et de commerces pour 10% de l’espace. « VoltAir » est certifié bâtiment vert Leed Gold du fait de ses caractéristiques de durabilité et de confort. Il bénéficie également d’une certification WireScore pour son infrastructure numérique. Il s’agira de l’une des plus importantes transactions de bureaux sur le marché allemand en 2022, selon le gérant.

A Paris, l’investisseur souverain réglera 141 millions d’euros pour 65% de l’immeuble, le valorisant 217 millions d’euros. Les cédants sont Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prévoyance et Santé ainsi que Swiss Life Assurances de Biens. L’immeuble de bureaux « prime » est situé dans le quartier central des affaires. Ses 11.000 mètres carrés sont exclusivement dédiés à l’usage de bureaux et sont entièrement loués depuis 2002. Des rénovations importantes, notamment des espaces communs et de services, ont été réalisées, permettant d’obtenir une certification Breeam In Use et HQE Very Good.

L’acquisition des deux actifs doit être réalisée sans recours à la dette et aucun financement ne sera mis en œuvre dans la transaction à l’issue de laquelle le NBIM détiendra 65% des immeubles et un groupe d'entités de Swiss Life 35%.