Swisscom: hausse de 39,3% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de 39,3% pour atteindre 3 759 millions de francs suisses au premier trimestre 2025 grâce à l'acquisition de Vodafone Italia.



L'EBITDA après charge de location (EBITDAaL) s'est apprécié de 17,9% à 1 277 millions de francs suisses et l'operating free cash flow est en hausse de 1,8% à 498 millions.



Par rapport aux indicateurs pro forma du premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 1,2% par rapport à l'année précédente à 3 759 millions de francs suisses. L'EBITDAaL a baissé de 6,6% à 1 277 millions.



Pour l'exercice 2025, Swisscom s'attend à un chiffre d'affaires de 15 à 15,2 milliards de francs suisses, un EBITDAaL d'environ 5,0 milliards ainsi que des investissements de 3,1 à 3,2 milliards de francs suisses.



Si les objectifs sont atteints, l'entreprise entend proposer à l'Assemblée générale 2026 une augmentation du dividende de 22 francs suisses à 26 francs suisses par action, au titre de l'exercice 2025.





