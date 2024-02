Swisscom en négociations avancées avec Vodafone pour racheter sa filiale italienne

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Swisscom est en négociations avancées pour racheter la filiale italienne du géant britannique Vodafone, annonce-t-il mercredi, l'objectif étant de la faire fusionner avec Fastweb, sa propre filiale dans le pays.

Si les termes complets de la transaction doivent encore être définis, les deux groupes ont convenu d'un prix de rachat préliminaire de 8 milliards d'euros, indique l'opérateur historique de téléphonie en Suisse dans un communiqué.

Il n'y a toutefois pas de garantie que la transaction aboutisse, précise Swisscom.

Si le groupe suisse voit comme tous les autres opérateurs ses ventes s'éroder depuis de nombreuses années dans la téléphonie fixe, sa filiale italienne est son moteur de croissance.

Depuis 10 ans, elle n'a cessé de croître aussi bien en termes d'abonnés que de chiffre d'affaires et d'excédent brut d'exploitation, sa filiale italienne devenant un acteur de référence sur ce qui est le quatrième plus gros marché de télécommunications en Europe, souligne le communiqué.

Faire fusionner Fastweb avec la filiale italienne de Vodafone permettrait de rapprocher des infrastructures complémentaires de haute qualité dans la téléphonie fixe et mobile et de gagner en échelle et efficacité au niveau des coûts, fait valoir Swisscom.