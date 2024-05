Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swisscom: bénéfice net trimestriel en hausse de 2,9% information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - Swisscom publie un chiffre d'affaires de 2703 millions de francs suisses (MCHF) au titre du 1er trimestre, en repli de 1,6% par rapport au 1er trimestre 2023 (-0,5% en données ajustées).



Dans le même temps, l'EBITDA affiche un recul limité de 0,8% (-1,5% en ajusté), à 1155 MCHF, tandis que l'EBIT ressort à 568 MCHF (-0,9%).



Swisscom affiche néanmoins un bénéfice net en hausse de 2,9%, à 455 MCHF.



'La marche des affaires est satisfaisante et correspond aux attentes', a commenté Christoph Aeschlimann, CEO, à propos du premier trimestre 2024.



'Nous mettons l'accent sur la qualité et sommes plus réservés que nos concurrents en matière de promotions. En outre, nous n'avons pas répercuté sur notre clientèle la hausse des coûts, comme l'augmentation de la TVA'.





Valeurs associées SWISSCOM Swiss EBS Stocks -2.36%