Swiss Re sans surprise en 2025, mais le plan exceptionnel de rachat d'actions séduit
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 12:03

Swiss Re, le deuxième réassureur mondial, a annoncé vendredi que son bénéfice net a grimpé de 47% en 2025. Cette performance, globalement en ligne avec les attentes, est toutefois éclipsée par le lancement d'un programme exceptionnel de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Cette nouvelle a permis à l'action Swiss Re de gagner 4,4% en milieu de matinée, signant l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.

Le groupe zurichois indique avoir dégagé un profit net "record" de 4,8 milliards de dollars l'an dernier, contre 3,2 milliards en 2024, surpassant ainsi l'objectif de 4,4 milliards qu'il s'était fixé pour l'exercice. Ce chiffre s'avère conforme aux 4,76 milliards de dollars visés par le consensus.

Dans son communiqué, Swiss Re explique avoir bénéficié d'une année exceptionnellement calme sur le front des catastrophes naturelles, d'une discipline rigoureuse dans la sélection de ses contrats, de bons rendements financiers portés par l'augmentation des taux d'intérêt, ainsi que de la réorganisation de ses activités les moins rentables, notamment dans les branches vie et santé.

Le ratio combiné atteint ainsi un niveau de solidité jugé remarquable, s'établissant à 79,4% pour la réassurance dommages. Ce résultat, bien inférieur à la cible des 85%, prouve la capacité de la société à générer une rentabilité technique élevée.

Des rachats d'actions massifs...

Ces annonces ont cependant été reléguées au second plan par l'officialisation d'un plan de rachat d'actions pouvant atteindre un milliard de dollars, soit environ 2% de la capitalisation boursière du groupe. Ce montant s'ajoute à une précédente autorisation de rachat de 500 millions de dollars.

Le groupe compte également proposer un dividende en hausse de 9%, à huit dollars par action.

"À notre avis, cela marque le début d'un cycle de gestion proactive du capital que nous avons déjà observé lors de précédentes phases de ralentissement du marché", réagissent les analystes de Jefferies.

"Face à une inflation qui réduit la rentabilité des nouveaux contrats, les acteurs du secteur préfèrent freiner leur activité commerciale, ce qui débouche sur une bonne surprise pour les actionnaires avec une redistribution de capital plus généreuse que prévu", explique le broker américain.

... qui cachent des développements opérationnels moins reluisants

Quelques professionnels se montrent toutefois plus sceptiques.

"Le montant total qui va être reversé aux actionnaires dépasse légèrement le capital généré par l'activité opérationnelle", s'inquiètent les équipes de KBW. "On peut donc s'interroger sur la durabilité de ces rémunérations à l'avenir, particulièrement dans un marché qui commence à ralentir."

Chez UBS, on retient que les rachats d'actions masquent des conditions de renouvellement de polices plus difficiles que prévu en janvier, ce qui laisse redouter une dégradation de la rentabilité opérationnelle du groupe à l'horizon 2027.

