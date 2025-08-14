Swiss Re : objectifs annuels confirmés après un bénéfice net semestriel en hausse de 24%

(AOF) - Au deuxième trimestre, Swiss Re a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, portant ce dernier, sur l’ensemble du premier semestre, à 2,605 milliards de dollars, soit une croissance de 24% par rapport aux six premiers mois de l’année dernière. La principale activité du réassureur, P&C Re, qui gère les dommages, a vu son bénéfice net atteindre 1,2 milliard de dollars, contre 992 millions de dollars un an plus tôt. Cette bonne performance a été soutenue par de bonnes souscriptionS et une faible sinistralité liée aux catastrophes naturelles majeures au deuxième trimestre.

Sur le premier semestre, les sinistres liés aux catastrophes naturelles majeures se sont élevés à 556 millions de dollars, principalement à cause des incendies de forêt à Los Angeles. Les sinistres importants d'origine humaine ont atteint 213 millions de dollars.

Pour Andreas Berger, le directeur général de Swiss Re, le groupe a " réalisé un excellent premier semestre et nous maintenons nos objectifs annuels. Compte tenu de l'incertitude géopolitique et macroéconomique générale, et alors que nous entrons dans le pic de la saison des vents, nous restons vigilants. Pour l'avenir, nous continuons de privilégier une souscription rigoureuse et une maîtrise des coûts afin de garantir des résultats constants ".

Le groupe vise notamment un résultat net supérieur à 4 milliards de dollars.

