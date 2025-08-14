Swiss Re: bien orienté après ses semestriels
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:50
Cette performance financière du groupe a été tirée par des marges de souscription vigoureuses dans toutes les business units, et soutenue par un solide résultat d'investissement, selon le réassureur helvétique.
Sur les six premiers mois de l'année, Swiss Re revendique des bénéfices nets de 1,2 milliard d'euros en réassurance IARD (P&C Re), de 430 millions en solutions entreprises et de 839 millions en réassurance vie et santé.
'Compte tenu de la grande incertitude géopolitique et macroéconomique, et alors que nous entrons dans le pic de la saison des tempêtes, nous restons vigilants', affirme son CEO Andreas Berger qui maintient toutefois ses objectifs pour l'année.
Valeurs associées
|150,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,17%
