 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,96
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Re: bien orienté après ses semestriels
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:50

(Zonebourse.com) - Swiss Re prend 2% à Zurich, salué pour la publication d'un bénéfice de 1,3 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, soit 2,6 milliards et un rendement des capitaux propres de 23% pour le premier semestre (contre 19,6% un an auparavant).

Cette performance financière du groupe a été tirée par des marges de souscription vigoureuses dans toutes les business units, et soutenue par un solide résultat d'investissement, selon le réassureur helvétique.

Sur les six premiers mois de l'année, Swiss Re revendique des bénéfices nets de 1,2 milliard d'euros en réassurance IARD (P&C Re), de 430 millions en solutions entreprises et de 839 millions en réassurance vie et santé.

'Compte tenu de la grande incertitude géopolitique et macroéconomique, et alors que nous entrons dans le pic de la saison des tempêtes, nous restons vigilants', affirme son CEO Andreas Berger qui maintient toutefois ses objectifs pour l'année.

Valeurs associées

SWISS RE
150,900 CHF Swiss EBS Stocks +0,17%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank