Swiss Re: bénéficiaire sur neuf mois grâce aux taux

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices sur les neuf premiers mois de l'année, alors que le réassureur suisse était déficitaire un an auparavant, à la faveur notamment de la remontée des taux d'intérêt.



Son bénéfice net sur la période janvier-septembre s'est élevé à 2,5 milliards de dollars, dont un milliard de dollars pour le seul troisième trimestre, à comparer avec une perte de 285 millions de dollars un an auparavant.



Dans une note de réaction, les analystes de Keefe, Bruyette & Woods (KBW) soulignent que ce résultat est supérieur de 17% au consensus de marché.



'Toutefois, ceci s'explique principalement par la rentabilité de ses investissements', font-ils remarquer.



'Avec la hausse continue des taux d'intérêt, nous avons bénéficié d'une amélioration du rendement du revenu récurrent et globalement des résultats tirés de nos investissements', reconnaît le directeur financier John Dacey.



KBW dit néanmoins s'inquiéter de l'augmentation des réserves d'engagements découlant des activités d'assurance-dommages aux Etats-Unis, qui ont fait l'objet d'une nouvelle provision de 151 millions de dollars.



Au regard de ses performances à ce stade de l'année, le réassureur a maintenu ses objectifs annuels, à commencer celui d'un bénéfice net de plus de trois milliards de dollars pour 2023.



Vers 12h15T, l'action Swiss Re était en baisse de 1,7% à la Bourse de Zurich, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une progression de 14% depuis le début de l'année, soit l'une des meilleures performances annuelles de l'indice SMI.





