Swiss Life Gestion Privée présente un fonds dédié à la défense et à la cybersécurité
information fournie par AOF 16/10/2025 à 15:28

(AOF) - Swiss Life Gestion Privée a annoncé le lancement de SLGP Cyber Défense, un fonds thématique investi en actions internationales, conçu pour capturer les dynamiques actuelles des secteurs clés de la défense et de la cybersécurité. Le portefeuille est composé aujourd'hui de 59 actions et le poids de chaque ligne est compris entre 0,5% et 5%. Elles sont réparties de la façon suivante : 65% investies dans le secteur de la défense ; 35% dans le secteur de la cybersécurité ; 39% aux Etats-Unis ; 39% en Europe et 9% dans des pays émergents.

