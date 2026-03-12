 Aller au contenu principal
Swiss Life en recul après ses résultats 2025, le dividende déçoit
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:35

Swiss Life recule de 3,6% à Zurich après la publication par la compagnie d'assurance de ses comptes annuels, accompagnés d'un dividende au titre de 2025 certes en progression, mais tout de même décevant selon KBW.

Pour l'année écoulée, le groupe helvétique affiche un bénéfice net stable à 1,26 MdCHF, ainsi qu'un profit des opérations de 1,83 MdCHF ( 3% en monnaie locale) et un rendement des capitaux propres (ROE) en amélioration à 17,2% contre 16,6% en 2024.

À 20,9 MdsCHF, ses primes ont augmenté de 3% en monnaie locale, tous les segments d'assurance contribuant à la croissance, tandis que son activité de commissions a généré un revenu total de 2,59 MdsCHF, en hausse de 5% en monnaie locale.

Jugeant son programme "Swiss Life 2027" en bonne voie, le conseil d'administration proposera un dividende de 36,50 CHF par action (contre 35,00 CHF un an auparavant) aux actionnaires lors de l'AG du 7 mai, dividende qui sera distribué le 13 mai.

Un dividende sous les attentes selon KBW

S'il reconnaît ces résultats globalement conformes aux attentes, KBW pointe un dividende légèrement inférieur au consensus malgré un ratio de solvabilité (SST) solide aux environs de 210% à fin 2025 (contre 201% un an auparavant).

"En ce qui concerne la performance du cours des actions aujourd'hui, nous pensons que l'enthousiasme se manifestera ailleurs", estime le broker, qui maintient une opinion "sous-performance" et un objectif de cours de 810 CHF.

Dans sa note de recherche sur Swiss Life, KBW explique en outre qu'il "continue de considérer qu'un titre se traitant avec une prime en termes de multiples de valorisation devrait générer une croissance plus élevée".

