Swiss Life en recul après ses résultats 2025, le dividende déçoit
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:35
Pour l'année écoulée, le groupe helvétique affiche un bénéfice net stable à 1,26 MdCHF, ainsi qu'un profit des opérations de 1,83 MdCHF ( 3% en monnaie locale) et un rendement des capitaux propres (ROE) en amélioration à 17,2% contre 16,6% en 2024.
À 20,9 MdsCHF, ses primes ont augmenté de 3% en monnaie locale, tous les segments d'assurance contribuant à la croissance, tandis que son activité de commissions a généré un revenu total de 2,59 MdsCHF, en hausse de 5% en monnaie locale.
Jugeant son programme "Swiss Life 2027" en bonne voie, le conseil d'administration proposera un dividende de 36,50 CHF par action (contre 35,00 CHF un an auparavant) aux actionnaires lors de l'AG du 7 mai, dividende qui sera distribué le 13 mai.
Un dividende sous les attentes selon KBW
S'il reconnaît ces résultats globalement conformes aux attentes, KBW pointe un dividende légèrement inférieur au consensus malgré un ratio de solvabilité (SST) solide aux environs de 210% à fin 2025 (contre 201% un an auparavant).
"En ce qui concerne la performance du cours des actions aujourd'hui, nous pensons que l'enthousiasme se manifestera ailleurs", estime le broker, qui maintient une opinion "sous-performance" et un objectif de cours de 810 CHF.
Dans sa note de recherche sur Swiss Life, KBW explique en outre qu'il "continue de considérer qu'un titre se traitant avec une prime en termes de multiples de valorisation devrait générer une croissance plus élevée".
Valeurs associées
|805,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-3,34%
A lire aussi
-
Atos Group annonce le lancement des Atos Sovereign Agentic Studios (Atos SAS), un nouveau modèle opérationnel conçu pour "aider les organisations à passer des pilotes d'IA agentique à la production, de manière sûre, à grande échelle et sous contrôle souverain total". ... Lire la suite
-
Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans. Des hommes armés avaient ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer