Swiss Life Asset Managers: Fabian Hürzeler prend la tête de la filiale française

" L'expérience internationale en gestion d'actifs de Fabian Hürzeler et son expertise en transformation digitale tournée vers les attentes des investisseurs seront clés pour accompagner Swiss Life Asset Managers France dans les prochaines étapes de son développement ", déclare Stefan Mächler, group CIO de Swiss Life. " Je me réjouis que nous ayons trouvé en interne un successeur dont le profil répond parfaitement aux mutations de notre secteur ".

Titulaire d'un master en économie de l'Université de Lausanne et d'un EMBA en Business Engineering de l'Université de Saint-Gall (HSG), Fabian Hürzeler a travaillé de 2009 à 2017 au sein de l'ex-Groupe Credit Suisse où il a occupé différents postes, dont celui de senior economist avant de prendre la direction du département Swiss Real Estate Research en 2015. Il a rejoint Swiss Life Asset Managers en 2017 en tant que product & service manager Real Estate Portfolio Management

(AOF) - Fabian Hürzeler a pris, le 1er juin 2024, la présidence du directoire de Swiss Life Asset Managers France, en remplacement de Frédéric Bôl, qui a dirigé la filiale française pendant 15 ans. Fabian Hürzeler, 42 ans, occupait depuis 2022 le poste de directeur real estate data & digitalisation au sein de Swiss Life Asset Managers. Frédéric Bôl est nommé vice-président du conseil de surveillance et strategic susiness development senior sdvisor de Swiss Life Asset Managers France.

