Swiss Life AM remporte un mandat de gestion auprès de l'Erafp

Ces missions seront réalisées dans le respect des dispositions ISR de l'Erafp afin d'accompagner l'Établissement dans la mise en oeuvre de ses engagements en faveur du climat, pris notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

(AOF) - Swiss Life Asset Managers s’est vu confier la gestion de l’un des quatre portefeuilles d’actifs immobiliers ISR Europe de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp). En tant que titulaire d’un mandat actif, le gestionnaire d'actifs aura pour mission la gestion d’un portefeuille existant d’actifs immobiliers selon une stratégie core, incluant la possibilité de procéder à des acquisitions, des cessions d'actifs immobiliers et la mise en place de financements externes, lorsque nécessaire.

