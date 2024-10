Swiss Life AM : passage en article 9 SFDR du fonds "Green Bonds Impact"

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France poursuit son engagement pour l’environnement au travers de son fonds innovant dédié à l'investissement dans des obligations vertes, Swiss Life Funds (F) Green Bonds Impact. Ce fonds est désormais article 9 selon son information SFDR et a pour objectif de financer des projets ayant un impact environnemental positif, tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, et la gestion durable des ressources naturelles.

Le fonds Swiss Life Funds (F) Green Bonds Impact investit dans des obligations vertes, émises par des entreprises, des gouvernements ou des institutions financières, afin de soutenir des initiatives visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir un développement durable. Avec une gestion active et une sélection rigoureuse des projets, Swiss Life Asset Managers France s'assure de l'impact réel et mesurable de chaque investissement.

Les projets financés par le fonds visent, entre autres, à réduire les émissions de carbone, à protéger les écosystèmes, et à encourager des pratiques industrielles durables.

" Nous avons mis en place une sélection rigoureuse des obligations vertes pour nous assurer que chaque euro investi contribue réellement à des projets durables, qu'il s'agisse de développer les énergies renouvelables, d'améliorer l'efficacité énergétique ou de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles", détaille Yann Verrier, Gérant du fonds " Green Bonds Impact " chez Swiss Life Asset Managers France, cité dans un communiqué de presse.