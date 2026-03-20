Swiss Life AM nomme un directeur de la distribution en France

Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs

Charles Bartoli dispose de plus de vingt ans d’expérience dans l’ asset management . Il a débuté sa carrière en 2002 chez Lyxor AM comme structureur en gestion alternative. Quatre ans plus tard, il fait un passage chez JP Morgan à Londres avant de revenir au sein de la filiale d’Amundi pour participer à la création du pôle Client Relationship Management.

Après avoir dirigé cette division, il devient sales director pour la zone francophone hors France. En 2017, il est nommé directeur commercial chez Cogefi Gestion avant de partir chez LBO France afin d’occuper le poste de directeur- investor relations , en charge de la distribution wholesale et des référencements assureurs.

Bastien Boname