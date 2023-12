"Ce recul des tensions inflationnistes a démontré l'efficacité de la réaction des banques centrales à contenir la poussée de fièvre inflationniste consécutive à la pandémie et au déclenchement de la guerre en Ukraine", affirme Maxime Mura.

En outre, la société de gestion prévoit une première baisse des taux directeurs de la BCE dès le mois d'avril. Selon ses prévisions, le taux de dépôt devrait ressortir à 2,5% en décembre 2024, soit 1,5% de baisse cumulée au cours de l'année. Ce changement de perspective prend en compte le ralentissement de l'inflation qui s'est révélé plus rapide que prévu.

Swiss Life Asset Managers France souligne que ses prévisions de croissance et d'inflation en zone euro l'an prochain ressortent en-dessous du consensus. "Ainsi, nous anticipons une croissance limitée à 0,3% en 2024 (vs. 0,6%) avec une croissance qui ne devrait pas dépasser 0% en Allemagne, selon nous, alors que le marché table sur une progression du PIB de 0,5% outre-Rhin. Enfin, nos prévisions d'inflation ressortent à 2,1% contre 2,6% pour le consensus en zone euro", explique Maxime Mura.

(AOF) - Pour Maxime Mura, Gérant Taux et Crédit IG de Swiss Life Asset Managers France, "depuis le début du cycle actuel de resserrement monétaire, les investisseurs ont eu tendance à anticiper des baisses de taux qui ne se sont pas matérialisées. Il convient donc de se montrer prudent, d’autant que les marchés font preuve d’un grand optimisme en cette fin d’année malgré le ralentissement économique observé en Europe et en Chine."

Swiss Life AM France anticipe une première baisse des taux de la BCE en avril 2024

