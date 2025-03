Swiss Life: a placé avec succès une obligation de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Swiss Life a placé hier avec succès une obligation senior de 500 millions d'euros avec une échéance 2035. Cette obligation porte sur un coupon de 3,75 %.



L'obligation a été placée auprès d'investisseurs sur le marché européen.



'Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un éventuel refinancement futur de la dette' précise le groupe.



Swiss Life Holding avait déjà placé le 14 janvier dernier avec succès trois tranches d'obligations seniors.



Ce placement portait sur des obligations senior de 150 millions de CHF avec une échéance en 2028 et un coupon de 0,8875 %, des obligations senior de 200 millions de CHF à échéance 2030 et coupon de 1,1350 % et des obligations senior de 225 millions de CHF à échéance 2035 et coupon de 1,4250 %.



Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs sur le marché du franc suisse.





