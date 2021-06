Swen Capital Partners recrute les co-fondateurs de Blue Oceans Partners pour un nouveau fonds

(NEWSManagers.com) - Swen Capital Partners a annoncé ce 17 juin le recrutement de Christian Lim et Olivier Raybaud, co-fondateurs de Blue Oceans Partners, pour développer sa nouvelle stratégie de gestion à impact SWEN Blue Ocean. Ils intègrent également le comité exécutif de la filiale des groupes OFI et Arkéa.

Le nouveau fonds investira dans les innovations pour la régénération de l' océan en cohérence avec l' Objectif de Développement Durable n°14 des Nations unies. Son ambition est de générer à la fois un impact systémique et des retours sur investissement compétitifs. La stratégie se concentrera sur les solutions aux trois grandes menaces qui pèsent sur l' océan : la surpêche, la pollution et le changement climatique, en finançant des startups dont la technologie et les attentes du marché sont déjà prouvées.