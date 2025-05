Swen Capital Partners propose d'investir dans le FCPR Swen Select Infrastructures

(AOF) - Swen Capital Partners a lancé, avec le soutien de la Macif et d’Abeille Assurances, le fonds communs de placement à risques (FCPR), Swen Select Infrastructures. Cette solution de placement est accessible aux épargnants via leur assurance-vie et leur PER. Ce nouveau fonds, evergreen, adossé à la gamme institutionnelle de multi-stratégie Infrastructure de Swen Capital Partners, investit directement dans des projets d'infrastructures ainsi que dans des fonds dédiés au financement d'infrastructures.

Cette stratégie vise à construire un portefeuille diversifié de plus d'une centaine d'actifs, exclusivement dans les pays de l'OCDE dont 75% dans des pays européens.

Les actifs visés concernent aussi bien les infrastructures existantes et opérationnelles dites "brownfield" que les infrastructures en cours de développement dites "greenfield", dans des secteurs portés par trois grandes tendances: la décarbonation, la transformation numérique et les changements démographiques (urbanisation, vieillissement de la population…).

Agréé par l'AMF en 2024, SWEN Select Infrastructures, qui a collecté 40 millions d'euros au lancement, vise à cinq ans, une taille cible de 300 millions d'euros et un objectif de performance annuelle nette supérieure à 6%. Ce fonds est classifié article 8 au titre de la réglementation SFDR. Il est composé d'une poche de liquidité d'au moins 10% investie dans des actifs financiers dits liquides (OPCVM ou produits monétaires) et propose une fréquence hebdomadaire de valorisation, souscription et rachats.