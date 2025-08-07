 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sweetgreen chute après avoir réduit ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande en matière de restauration
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la chaîne de salades Sweetgreen

SG.N chutent d'environ 20 % à 10,01 $ dans les échanges prolongés, après avoir réduit les prévisions annuelles, la demande de restauration ayant pesé sur les ventes

** Sweetgreen s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles à magasins comparables chutent de 6 % à 4 %, par rapport à l'objectif précédent d'une stabilité des ventes à magasins comparables

** Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre tombe à 185,6 millions de dollars et manque les estimations de 192,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société fait également état d'une perte nette plus importante de 23,2 millions de dollars, contre 14,5 millions de dollars il y a un an ** Réduit l'objectif de revenu annuel à 700 millions de dollars à 715 millions de dollars, contre 740 millions de dollars à 760 millions de dollars précédemment

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 61 % à la dernière clôture

Valeurs associées

SWEETGREEN RG-A
12,645 USD NYSE +2,80%
