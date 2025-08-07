Sweetgreen chute après avoir réduit ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande en matière de restauration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la chaîne de salades Sweetgreen

SG.N chutent d'environ 20 % à 10,01 $ dans les échanges prolongés, après avoir réduit les prévisions annuelles, la demande de restauration ayant pesé sur les ventes

** Sweetgreen s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles à magasins comparables chutent de 6 % à 4 %, par rapport à l'objectif précédent d'une stabilité des ventes à magasins comparables

** Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre tombe à 185,6 millions de dollars et manque les estimations de 192,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société fait également état d'une perte nette plus importante de 23,2 millions de dollars, contre 14,5 millions de dollars il y a un an ** Réduit l'objectif de revenu annuel à 700 millions de dollars à 715 millions de dollars, contre 740 millions de dollars à 760 millions de dollars précédemment

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 61 % à la dernière clôture