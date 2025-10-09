Swedbank Robur inaugure un fonds d’obligations high yield d’Europe du Nord

Swedbank Robur, la filiale de gestion d’actifs de la banque suédoise Swedbank, lance le Corporate Bond Nordic High Yield, un fonds d’obligations d’entreprises high yield (haut rendement) c’est-à-dire une catégorie d’entreprises faiblement notées en terme de qualité de crédit ou non notées par les agences spécialisées. Ce fonds est géré de manière active et focalisé sur l’Europe du Nord. Concrètement, il investit dans des obligations émises par des entreprises nordiques ou internationales cherchant à lever des capitaux en Europe du Nord.

« Le marché nordique à haut rendement se caractérise par une forte activité d'émission, une grande diversité sectorielle et un accent mis sur les entreprises durables. Cela rend le marché attrayant pour les investisseurs qui cherchent à la fois un potentiel de rendement et une dimension durable », explique Jan Bjerkeheim, l’un des gérants du Swedbank Robur Corporate Bond Nordic High Yield.

Le portefeuille du fonds se compose d’un large éventail d’obligations, souvent à durée plus courte, ce qui contribue à une sensibilité moindre aux taux d’intérêt. L’accent est principalement mis sur le risque de crédit, l’objectif étant d’obtenir une performance plus régulière que celle du marché actions tout en conservant un potentiel de rendements élevés.

Le fonds Corporate Bond Nordic High Yield est géré par une équipe spécialisée : Jan Bjerkeheim, Mathias Westman et Xuli Qian.

Laurence Marchal