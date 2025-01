Swatch: résultats très inférieurs aux attentes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - Swatch Group a fait bien moins bien que prévu en 2024, avec une marge opérationnelle qui a été divisée par trois, une contre-performance que ne parvenaient pas à éclipser des perspectives plus optimistes pour l'année en cours.



Le groupe horloger suisse a dégagé un bénéfice net de 219 millions de francs suisses l'an dernier, contre 890 millions en 2023, alors que les analystes tablaient sur un résultat net de 365 millions de francs.



Le résultat opérationnel a reculé à 304 millions de francs, un chiffre encore inférieur au consensus qui le voyait à 509 millions, ce qui a conduit ma marge à se détériorer à 4,5%, contre 15,1% en 2023.



A 6,73 milliards de francs suisses, le chiffre d'affaires net s'inscrit en recul de 12,2% à taux de change constants, alors que les analystes visaient 6,95 milliards.



Ces performances inférieures aux attentes tranchent avec les résultats meilleurs que prévu récemment publiées par d'autres groupes du secteur du luxe, tels que Richemont.



Pour 2025, Swatch Group dit tabler sur une amélioration marquée de ses ventes, de son résultat opérationnel et de son flux de trésorerie.



Dans son communiqué, Swatch indique qu'il prévoit de propose de verser un dividende réduit à 0,90 franc par action nominative, contre 1,30 franc auparavant, et de 4,5 francs par action au porteur, après 6,5 francs.



L'action nominative se repliait de 4% après ces chiffres, tandis que celle au porteur chutait de près de 4,5%.





Valeurs associées THE SWATCH GRP 157,85 CHF Swiss EBS Stocks -3,34%