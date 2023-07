Swatch: les prévisions des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 15:02

(CercleFinance.com) - Après l'annonce des résultats au 1er semestre 2023, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Swatch avec un objectif de cours révisé à 310 francs suisses, à la suite de la publication par l'horloger helvétique de résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre comptable.



Le broker a remonté de 4% ses estimations de résultat opérationnel (EBIT) pour la période 2023-25, 'en raison d'hypothèses de croissance organique et de marge plus élevées qui font plus que compenser un vent contraire de changes plus important'.



Oddo BHF réitère en revanche sa recommandation 'sous-performance' sur Swatch Group, malgré un objectif de cours rehaussé de 260 à 269 francs suisses dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions à court terme pour le fabricant de montres.



Après des résultats de premier semestre 'flatteurs en dépit de l'effet changes (croissance organique à +18%, marge EBIT en progression par rapport au second semestre 2022)', le bureau d'études remonte ses prévisions annuelles de résultats de +6% en moyenne.



S'il reconnait avoir sous-estimé le potentiel de rebond du groupe helvétique sur 2023, Oddo BHF déclare néanmoins rester prudent sur le potentiel de croissance à moyen terme de ses marques grand public.



'D'autre part le groupe commence maintenant à s'approcher du niveau de marge normative long terme que nous prenons en compte dans sa valorisation par DCF (18%) et nous ne sommes pas convaincus qu'il puisse durablement l'excéder', ajoute-t-il.



UBS confirme pour sa part son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 262 de francs suisses après l'annonce des résultats. Le groupe a dépassé les prévisions sur le chiffre d'affaires et sur les marges selon l'analyste.



' La croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre hors effets de change de +18% a été supérieure de +4ppt aux prévisions de +14% (UBSe +19%) ' indique UBS.



' L'EBIT S1 de CHF686 millions a été en hausse de +12% par rapport à CHF612 millions (+9% par rapport à UBSe CHF627 millions), avec une marge EBIT de 17,1%, +150bps par rapport au consensus de 15,6% (UBSe 15,4%) ' rajoute UBS.