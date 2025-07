Swatch: dans le vert sur des perspectives encourageantes information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Swatch Group gagne plus de 2% à Zurich après la publication par le fabricant de montres de résultats certes en retrait au titre de son premier semestre 2025, mais accompagnés de propos encourageants pour la seconde moitié de l'année.



Sur les six premiers mois de 2025, le groupe suisse a vu son bénéfice net chuter à 17 millions de francs suisses (contre 147 millions un an auparavant), avec une marge d'exploitation en retrait de 3,7 points à 2,2%.



A 3,06 milliards de francs, son chiffre d'affaires s'est contracté de 7,1% à taux de change constants et sur une base comparable (-10,4% à taux courants), une baisse des ventes 'exclusivement imputable à la Chine' selon Swatch.



Observant toutefois des premiers signes d'amélioration dans ce pays, il anticipe au second semestre 'une meilleure utilisation des capacités de production, tirée notamment par de nombreux lancements de produits dans tous les segments de prix'.





