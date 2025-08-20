 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sustainable Finance Newsletter - Malgré l'agitation de Trump, peu de plaintes pour "débancarisation"
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Il s'agit de la lettre d'information hebdomadaire de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici .

Le président américain Trump et d'autres républicains ont sévèrement critiqué la "débancarisation" des conservateurs à laquelle ont procédé, selon eux, les grandes institutions financières, mais il a été difficile de quantifier à quel point cette pratique s'est répandue.

Aujourd'hui, les statistiques que j'ai trouvées auprès du Bureau américain de protection financière des consommateurs suggèrent que le problème n'est pas si répandu que cela, du moins si l'on se réfère aux données publiques disponibles. Pour en savoir plus, consultez mon article principal de cette semaine, dont le lien figure ci-dessous.

Pour cette lettre d'information, j'ai également inclus des liens vers des articles que nous avons rédigés sur la fin d'une grève à Air Canada, les critiques de Trump à l'égard de Goldman Sachs et un autre règlement juridique concernant la couverture des élections de 2020.

N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et/ou Bluesky . Vous pouvez également me contacter via .

Malgré l'agitation de Trump, peu de plaintes de "débancarisation" Moins de 1 % des clients qui ont déposé des plaintes détaillées concernant la fermeture de comptes chèques ou de comptes d'épargne auprès du Bureau américain de protection financière des consommateurs au cours des 13 dernières années ont accusé les banques d'avoir agi pour des raisons politiques ou religieuses, selon un examen des données de l'agence. Néanmoins, la Maison-Blanche a lancé une campagne visant à éradiquer les "abus systémiques" du système financier qui, selon elle, ont porté préjudice aux conservateurs.

Le président américain Donald Trump a signé ce mois-ci un décret exigeant des banques qu'elles ne discriminent pas leurs clients pour des raisons politiques ou religieuses, une pratique connue sous le nom de "débancarisation", après avoir cité ce que M. Trump a qualifié de discrimination à l'encontre des conservateurs. La Maison Blanche a déclaré que le décret visait "les abus systémiques des institutions financières qui sapent la liberté d'expression et les opportunités économiques."

Cependant, peu de clients qui se sont vu refuser l'accès à des produits bancaires citent leur appartenance politique comme principale préoccupation. Sur les 8 361 plaintes détaillées concernant des comptes bancaires fermés déposées auprès du CFPB depuis que l'agence a commencé à les recevoir en 2012, seules 35 comportaient les termes "politique", "religion", "conservateur" ou "chrétien", selon une étude réalisée par Reuters.

Vous pouvez lire le reste de mon article de mardi en cliquant ici . Nouvelles de l'entreprise Qantas Airways QAN.AX doit payer un montant record de 59 millions de dollars pour avoir licencié illégalement 1 800 employés au sol pendant la pandémie de COVID-19, a décidé un juge , et a critiqué la plus grande compagnie aérienne d'Australie pour son manque de contrition.

Air Canada AC.TO reprendra ses activités après avoir conclu un accord avec ses agents de bord syndiqués pour mettre fin à la première grève de son personnel de cabine en 40 ans, qui avait perturbé le voyage de centaines de milliers de passagers.

Newsmax NMAX.N paiera 67 millions de dollars pour régler un procès en diffamation concernant de fausses affirmations selon lesquelles Dominion Voting Systems aurait truqué les élections de 2020. Cette somme ne représente qu'une fraction des 787,5 millions de dollars que Fox Corp FOXA.O et Fox News ont accepté de payer à Dominion pour régler des plaintes similaires.

Sur mon radar Un nouveau rapport de Dun & Bradstreet DNB.N a révélé que 42 % de toutes les entreprises américaines se trouvaient dans des zones touchées par des alertes à la chaleur modérées ou sévères au cours d'une période de températures record dans la majeure partie du pays en juin.

Dans le prolongement de l'article de la semaine dernière sur les réformes des emballages d'Amazon , l'American Forest & Paper Association a indiqué que les taux de recyclage en 2024 sont tombés entre 69 % et 74 % pour le carton, alors qu'ils étaient compris entre 71 % et 76 % en 2023. L'association a invoqué une baisse de la demande de fibres en Asie, associée à une augmentation des importations d'emballages aux États-Unis.

M. Trump s'en prend souvent à des institutions telles que les cabinets d'avocats et les universités. Il s'en est également pris à la banque Goldman Sachs GS.N à propos d'une prévision sur l'impact de ses droits de douane. L'économiste en chef de Goldman aux États-Unis, David Mericle, a répondu que la banque poursuivrait ses recherches . Toutefois, les critiques pourraient inciter certains analystes à édulcorer leurs conclusions .

