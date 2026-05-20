Susquehanna relève son objectif de cours pour Keysight Technologies, en mettant en avant ses atouts dans les domaines de l'IA et de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Susquehanna relève l'objectif de cours du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies

KEYS.N de 415 $ à 425 $; maintient sa note "positive"

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 23,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action KEYS a légèrement progressé en pré-ouverture

** La société de courtage estime que Keysight bénéficie de la croissance à long terme des communications filaires et de la demande croissante des secteurs de l'IA et de la défense/satellite

** Elle prévoit que l'activité liée à l'IA de KEYS passera de 8 % en 2025 à 20 % en 2026 et atteindra 25 % d'ici 2028

** Le cours cible médian des 14 courtiers couvrant le titre est de 367 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a gagné près de 3 % au cours du mois dernier