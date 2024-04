Suspension de cotation de l action Smart Good Things Holding

La société Smart Good Things Holding annonce avoir demandé à Euronext de procéder à la suspension de la cotation de son titre (Euronext Access+ Paris - FR001400CDB7 – MLSGT) à partir du mardi 23 avril 2024 avant bourse, dans l’attente de la publication d un communiqué de presse.

À propos de SMART GOOD THINGS Holding

Smart Good Things Holding, c est avant tout une volonté : changer le monde en mettant la consommation au cœur de la protection. Cotée sur Euronext Access+ à Paris et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things Holding est un pionnier de l économie bienveillante et solidaire.

