Surtaxe sur les voitures électriques chinoises : Bruxelles accorde à Tesla un taux réduit, MG, Volvo, Mini ou Cupra fortement touchées

Les tensions commerciales grandissent entre les Occidentaux et la Chine, également accusée de détruire la concurrence dans d'autres secteurs : éoliennes, panneaux solaires, batteries...

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Bruxelles a confirmé mardi 20 août sa volonté de surtaxer pendant cinq ans les voitures électriques provenant de Chine. La Commission préconise d'ajouter aux 10% de taxe déjà en place une surtaxe, allant jusqu'à 36%. Mais certaines marques comme Tesla bénéficient d'un taux réduit.

Ces droits de douane s'appliqueront d'ici fin octobre pendant cinq ans, sous réserve de l'aval des 27, divisés sur le sujet. Ils remplaceront alors des taxes provisoires décidées début juillet, et allant jusqu'à 38%, a précisé la Commission dans un communiqué.

Des constructeurs comme BYD ou MG (groupe SAIC) ont commencé à attaquer le marché européen avec des électriques à prix cassés depuis quelques années. Il s'agit de freiner les importations de véhicules électriques chinois, sans les bloquer complètement comme aux États-Unis avec leur surtaxe de plus de 100%.

• Tesla

L'Américain Tesla a obtenu un taux "individuel" d'un montant de 9% , a précisé la Commission européenne. Le N°1 mondial des voitures électriques, qui a ses propres usines en Chine, reçoit moins de subventions chinoises, a précisé Bruxelles après enquête. L'essentiel de l'aide fournie par Pékin réside dans la fourniture de batteries à un coût inférieur au marché, a expliqué un responsable européen.

Cette surtaxe concerne surtout la berline Model 3 , importée par bateaux entiers de Chine.

Les ventes du SUV Model Y, voiture la plus vendue en Europe en 2023, ne devraient pas en souffrir car elle est déjà produite dans une usine Tesla près de Berlin.

• MG

Le géant de Shanghai SAIC a vu son taux de taxe baisser légèrement, de 37,6% à 36,3% entre juillet et août. Mais l'entreprise étatique reste parmi les plus pénalisées , avec des conséquences à prévoir sur la rentabilité de ses marques MG et Maxus (utilitaires). MG compte cependant une large offre de véhicules hybrides, avec la compacte MG3 ou le SUV ZS, qui ne sont pas autant taxés que les électriques et ont le vent en poupe sur le marché européen. "Ce n'est pas une bonne nouvelle mais pas une catastrophe non plus" , a réagi un dirigeant de la marque en Europe.

• BYD

Le concurrent direct de Tesla pour la place de N°1 mondial de la voiture électrique écope d'une surtaxe de 17%. Le groupe compte cependant ouvrir une première usine de voitures en Hongrie et une deuxième en Turquie , qui lui permettront de l'éviter.

• Geely

Le plus international des groupes chinois, qui contrôle les marques Volvo, Polestar, Lotus, et produit les Smart électriques en coopération avec Mercedes, sera surtaxé à hauteur de 19,3%. L'EX 30, la nouvelle compacte électrique de Volvo produite aujourd'hui en Chine, sera fabriquée en Belgique à partir de l’an prochain.

• Dongfeng, NIO

Les autres marques qui ont coopéré avec l'enquête européenne, comme Dongfeng et NIO, seront surtaxées à hauteur de 21,3%.

Même tarif pour les voitures de certaines marques européennes fabriquées en Chine, comme la Mini électrique et le SUV Cupra Tavascan , ont indiqué leurs fabricants BMW et Volkswagen à Automotive News.