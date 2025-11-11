Surmodics bondit après le rejet par un juge américain de la demande de la FTC de bloquer l'acquisition par GTCR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions du fabricant de revêtements pour appareils médicaux Surmodics SRDX.O ont bondi de 50 % pour atteindre 40,87 dollars

** La société de capital-investissement GTCR peut aller de l'avant avec son acquisition de Surmodics, a décidé un juge fédéral à Chicago lundi en fin de journée , rejetant la tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) de bloquer l'opération

** La tentative de la FTC d'empêcher la transaction en mars était sa première action en justice pour bloquer une fusion pendant le second mandat du président Donald Trump

** La FTC a fait valoir que l'accord éliminait la concurrence entre Surmodics et Biocoat, société du portefeuille GTCR, sur le marché des fournisseurs de revêtements hydrophiles utilisés pour lisser le matériel chirurgical et les dispositifs médicaux internes tels que les cathéters

** Les entreprises ont défendu l'accord, affirmant que toute préoccupation serait atténuée par une cession partielle des actifs de Biocoat à Integer ITGR.N , un fabricant d'appareils médicaux sous contrat

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 3,8 % depuis le début de l'année