Surf Air Mobility : investissement dans Mokulele Airlines
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société d'affrètement d'avions électriques Surf Air Mobility SRFM.N augmentent de 4,5 % à 2,5 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle investira 22,4 millions de dollars d'ici la fin de 2026 dans les opérations de Mokulele Airlines

** L'investissement vise à maintenir la fiabilité du service, à améliorer l'expérience des clients et à optimiser le réseau pour le déploiement d'aéronefs avancés - SRFM

** Mokulele, qui propose des vols inter-îles à Hawaï, ajoutera sept nouveaux allers-retours quotidiens à partir du premier trimestre 2026 ** Surf Air a fait ses débuts sur le NYSE en juillet 2023 à 5 dollars par action, en dessous de son prix de référence de 20 dollars

