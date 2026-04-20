Surf Air Mobility chute à la suite d'une opération d'achat direct d'actions d'un montant de 15 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** La société de location d'avions électriques Surf Air Mobility SRFM.N a baissé de 4,4 % avant bourse à 1,30 $ après avoir annoncé une levée de fonds de 15 millions de dollars ** La société basée à Hawthorne en Californie vend ~13,3 millions d'actions dans le cadre d'une offre directe à des investisseurs institutionnels et à son cofondateur au prix de 1,10 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 19,1 % par rapport à la dernière vente de l'action à 1,36 $ le vendredi

** En outre, certains administrateurs et dirigeants de la SRFM achèteront 257 353 actions à 1,36 $

** SRFM a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour accélérer la mise en œuvre de son logiciel SurfOS et de ses initiatives d'électrification et/ou le remboursement des dettes existantes ** Elle a également annoncé des prévisions révisées pour 2026, à savoir une perte d'Ebitda ajustée de 25 à 30 millions de dollars, contre une perte d'Ebitda ajustée de 40 à 50 millions de dollars, reflétant la réduction des coûts et la rapidité du déploiement de son logiciel, et a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 128 à 138 millions de dollars

** SRFM, qui a signé un billet à ordre de 15 millions de dollars garanti par les capitaux propres de son avion, a environ 76,99 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 105 millions de dollars

** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action a baissé de 30 % depuis le début de l'année, après un plongeon de 64 % en 2025