Sur un an, les prix des légumes frais rebondissent (Insee)

(AOF) - Selon l'Insee, "en juillet 2024, les prix des légumes frais rebondissent sur un an (+6,9% après ‑0,9% en juin et +7,6 % en mai). Les prix rebondissent pour les tomates (+25,3 % après ‑27,8 %) et pour les courgettes (+17,6% après ‑2,4%). Les prix des poireaux continuent d'augmenter fortement (+51,9% après +52,3%)". Ceux des échalotes sont en hausse pour le septième mois consécutif (+34,9% après +29,5%) et ceux des betteraves rouges pour le vingt-cinquième mois consécutif (+20,8 % après +10,3 %).

Les prix des poireaux continuent d'augmenter fortement (+51,9 % après +52,3%). La hausse des prix continue de s'atténuer pour les concombres (+14,6% après +19,9% en juin) et les salades (+6,2% après +19,6%).

Les prix se replient fortement pour les artichauts (‑28,7% après +127,1%), pour les choux (‑23,9% après +24,1%) et plus modérément pour les aubergines (‑7,6% après +13,1%).

La baisse des prix s'accentue pour les melons (‑13,8% après ‑6,8%) et s'atténue pour les radis (‑2,2% après ‑7,7%) ; ceux des carottes baissent pour le quatrième mois consécutif (‑4,4% après ‑7,8%).