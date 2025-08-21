Sur le marché à terme du blé de niche, un contrat ancien redynamisé fait face à une nouvelle offre d'un concurrent géant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le nouveau contrat de blé de printemps du CME est confronté à un faible volume d'échanges et à un faible intérêt ouvert

*

Les opérateurs préfèrent le contrat MIAX en raison de sa familiarité et de son utilisation établie

*

Le CME est déterminé à donner aux contrats à terme sur le blé de printemps "le temps de se construire"

par Julie Ingwersen et Karl Plume

Dans un petit coin des marchés à terme agricoles, un contrat sur le blé de printemps qui existe depuis plus de 140 ans résiste à un contrat concurrent lancé ce printemps par le CME Group, la plus grande bourse de contrats à terme du monde.

Le blé de printemps, cultivé dans les plaines du nord des États-Unis et du Canada, est utilisé pour la fabrication de bagels et de pâtes congelées. Le contrat a été introduit en 1883 à la bourse des céréales de Minneapolis et fixe depuis longtemps le prix du blé de qualité supérieure utilisé par les meuniers nord-américains et exporté dans le monde entier.

Par rapport à d'autres matières premières, les échanges de contrats de blé de printemps sont relativement modestes. Mais il s'agit de l'un des seuls grands produits dérivés agricoles à ne pas être dominé par le CME Group, qui, au cours des dernières décennies, est passé de ses origines du XIXe siècle, le Chicago Mercantile Exchange, à un mastodonte de 99 milliards de dollars, grâce à des acquisitions telles que le Chicago Board of Trade et le Kansas City Board of Trade. Aujourd'hui, près de 2 millions de contrats sont échangés quotidiennement pour le maïs, le soja, le blé d'hiver et le bétail.

Mais le rival beaucoup plus petit du CME, Miami International Holdings, ou MIAX, qui a racheté la bourse indépendante de Minneapolis en 2020 et l'a retirée de la plateforme de transactions électronique du CME cet été, est en train de remporter la bataille pour le blé de printemps.

"C'est David contre Goliath", a déclaré Joe Nussmeier, courtier chez Frontier Futures.

Au début de l'été, les contrats à terme sur le blé de printemps du CME 0#HRS: , ont connu des volumes quotidiens considérables de dizaines de milliers de contrats. Selon les données du CME, ces volumes se sont réduits à quelques dizaines de contrats par jour. Ces données montrent également que l'intérêt ouvert, qui reflète le nombre de contrats actifs détenus par les négociants, s'est effondré, passant d'un pic de près de 2 100 contrats à environ 600.

Les grands manutentionnaires et meuniers, dont CHS, Archer-Daniels-Midland et la coentreprise Ardent Mills de Cargill, qui représentent l'essentiel des échanges commerciaux de blé de printemps, s'en tiennent au MIAX.

Les négociants ont déclaré que la majeure partie de l'augmentation initiale du volume du CME provenait des "teneurs de marché", c'est-à-dire des négociants incités par le CME à négocier le contrat afin d'accroître la liquidité du marché et de faciliter les échanges pour d'autres. Mais ces négociants ne prennent pas souvent de positions à long terme, contrairement aux négociants commerciaux, tels que les meuniers et les silos, qui utilisent les contrats à terme pour se prémunir contre le risque de posséder d'importants stocks de céréales.

"Il ne semble pas y avoir de participation commerciale, et ce dont le produit a besoin pour prospérer, c'est d'une couverture commerciale, qu'il s'agisse d'un utilisateur final ou d'un silo à grains", a déclaré M. Nussmeier.

CHS et ADM se sont refusés à tout commentaire. Ardent Mills n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

UN CONTRAT HISTORIQUE

Les actions de MIAX ont bondi de 38 % jeudi dernier, le jour de son introduction en bourse à la Bourse de New York, valorisant l'opérateur boursier à environ 2,5 milliards de dollars.

Le nouveau contrat de blé de printemps du CME Group est presque identique en termes de structure, et les deux contrats étaient négociés électroniquement sur la plate-forme de transactions Globex du CME jusqu'au 30 juin, date à laquelle MIAX a lancé sa plate-forme de transactions Onyx.

Malgré cette nouvelle concurrence, les échanges de contrats à terme sur le blé de MIAX Minneapolis 0#MWE: se sont maintenus entre 7 000 et 14 000 contrats par jour ce mois-ci, après avoir chuté de 31 % en juillet, une baisse qui, selon les négociants, était due en grande partie à des problèmes techniques liés au passage à une nouvelle plate-forme de transactions. L'intérêt ouvert s'est maintenu autour de 60 000 à 70 000 contrats, ce qui est proche des niveaux historiques.

Les marchés au comptant soutiennent également le MIAX , car les offres pour le blé de printemps affichées par les silos à grains dans les plaines du Nord restent largement liées à son contrat, et non à celui du CME.

"L'ancien contrat MIAX reste le contrat privilégié", a déclaré Jeffrey McPike, analyste américain de la société de courtage WASEDA Commodities.

En juillet, trois employés du CME se sont rendus à Fargo, dans le Dakota du Nord, pour promouvoir le nouveau contrat auprès d'un groupe d'une cinquantaine de meuniers et de négociants réunis à l'occasion de la visite annuelle des cultures de blé de printemps organisée par le Wheat Quality Council.

Les cadeaux de la marque CME et le dîner barbecue ne se sont pas traduits par une augmentation des échanges.

John Ricci, responsable mondial des produits agricoles au CME, a déclaré que la bourse donnerait à son contrat de blé de printemps "le temps de se construire"